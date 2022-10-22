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Экс-офицер разведки США назвал главную уязвимость Украины перед РФ

Экс-офицер разведки США Риттер назвал главной слабостью Украины уязвимость перед холодами
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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Россия обладает энергоносителями и инфраструктурой, чтобы не замерзнуть зимой, в отличие от Украины. Об этом 20 октября заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

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«У России есть газ, тепло, энергия, электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он также подчеркнул, что Украина умоляла НАТО предоставить 100 тыс. комплектов зимнего обмундирования, потому что у вооруженных сил страны его нет.

21 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны. Он отметил, что за последние полторы недели в результате ракетных ударов со стороны России было разрушено около 30% электростанций страны и этот процент постоянно растет.

20 октября советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период. По его словам, на данный момент более 1,8 тыс. населенных пунктов лишены доступа к жилищно-коммунальным услугам.

В этот же день на территории Украины был введен режим экономии электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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