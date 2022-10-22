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Поклонники балета «Щелкунчик» выстроились в длинные очереди за билетами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Первые 400 браслетов на покупку билетов на предновогодние спектакли «Щелкунчик» выдали в Москве в ночь с 21 на 22 октября.

Очередь за браслетами у Большого театра растянулась на сотни метров. Чтобы их получить, театралы записывались в очередь накануне днем. Утром 22 октября, с 10:00, согласно порядковому номеру на браслете, они смогут приобрести заветные билеты на спектакли «Щелкунчик», которые пройдут 24 и 25 декабря.

Браслеты дают право для входа в кассы. По графику продаж Большой театр выделил шесть дней на реализацию билетов. Следующие билеты будут продавать 23, 29, 30 октября, а также два дня в ноябре — 5-го и 6-го числа.

Ажиотаж из-за билетов на предновогодние спектакли не первый год привлекает мошенников. В прошлом году стало известно, что за билетами на «Щелкунчика» у касс Большого театра выстроилась очередь. В этой связи спекулянты начали продавать билеты на постановку. Перекупщик говорил потенциальным покупателям о том, что в кассе якобы билетов нет. При этом он объясняет, что вначале необходимо получить QR-коды и результат ПЦР-теста.

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