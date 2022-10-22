Британские компании сталкиваются с нехваткой персонала перед Рождеством. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов в сфере розничной торговли, передает телеканал «Известия». По их словам, в одной лишь индустрии гостеприимства требуется более 250 тыс. сезонных рабочих. При этом компании для привлечения сотрудников сейчас идут практически на всё. Предлагают бесплатные обеды, высокие зарплаты и гибкие графики. Однако из-за жёстких иммиграционных правил даже наём работников из-за рубежа сейчас ограничен в Великобритании.

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