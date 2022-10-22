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Американские химики опровергли одну из теорий происхождения жизни на Земле

Университет Пердью опроверг ключевую теорию происхождения жизни на Земле
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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Химики из Университета Пердью в США опровергли теорию о зарождении жизни в океане и доказали, что для этого необходимо сочетание воды и воздуха.

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Ученые обнаружили, что пептидные связи — основа белков, лучше образовываются на границе между водой и воздухом. Идеальная среда — это морские брызги, говорится в исследовании, опубликована в журнале PNAS 3 октября.

Преобразование аминокислот в пептиды в микрокаплях идет в несколько раз быстрее, чем в традиционных растворах, так как отпадает необходимость в катализаторах, сложных органических ингредиентах и дополнительном воздействии в виде излучения или электрических разрядов.

Из аминокислот можно получить белок, а затем и первую живую клетку, которая будет обладать способностью к самовоспроизведению.

Ученые полагают, что открытие можно будет использовать для ускоренного синтеза сложных органических веществ и разработки новых лекарств.

В октябре ученый Сванте Паабо получил Нобелевскую премию по медицине за исследование генома вымерших гоминидов и эволюции человека. Паабо сделал «сенсационное открытие» вымершего гоминида — Денисовского человека, основываясь на генетических материалах, которые он получил из одной пальцевой кости. Ученый обнаружил, что от этого вида перешла передача генов к Homo sapiens.

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