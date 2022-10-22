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Разгромившие противника российские танкисты рассказали об успешной атаке

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Российский танковый экипаж уничтожил четыре танка, пять боевых бронированных машин и до 50 человек живой силы вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 22 октября, сообщило Минобороны России.

«Дождались противника, который ехал с соседней лесополосы. Подпустили ближе. Как только противник был на расстоянии прямого выстрела, выкатились, произвели выстрел, откатились. Первым же выстрелом поразили танк противника», — рассказал командир танка Николай.

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Он добавил, что при выполнении боевой задачи «все было, как на учениях». При этом каждый член экипажа знал свое дело и выполнял команды четко и оперативно.

«Выехали, увидели два танка, наводчик с командиром отработали по ним. Мыслей никаких не было, я только слушал радиостанцию, команды командира, и четко их выполнял. Ни страха, ничего не чувствовал. Просто надо было отстоять свою позицию и всё. За свою землю, за Родину, за людей, за россиян», — поделился механик-водитель Дмитрий.

Слаженность работы экипажа, по словам Дмитрия, помогла уберечься от попадания снаряда противника. Командир танка увидел вспышку и дал команду «назад», после чего механик-водитель включил заднюю передачу и успел отстраниться от удара.

Ранее, 11 октября, Министерство обороны показало кадры, на которых танковые экипажи Южного военного округа (ЮВО) ведут огонь по украинским позициям. Танкисты ЮВО успешно ликвидируют огневые точки и военную технику ВСУ. Взаимодействуя с одним из мотострелковых подразделений, они подавляют формирования противника.

Накануне военный корреспондент «Известий» Семен Еремин запечатлел работу батальона имени Архангела Михаила Народной милиции ДНР и отдельного танкового батальона на линии Лисичанск – Северск.

Бойцы сумели нанести огневое поражение по укреплениям противника в одном из населенных пунктов. При этом танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

В Минобороны РФ 9 октября рассказали, как старшина Юрий Маргун, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонной тактической группы (БТГ), в течение двух суток держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. Под командованием Маргуна было уничтожено три танка боевиков и большое количество живой силы противника.

Специальная операция России по защите мирного населения Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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