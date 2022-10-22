Водитель грузовика пострадал при ДТП на Киевском шоссе

На Киевском шоссе Москвы грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть, в результате чего пострадал водитель транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице в субботу, 22 октября.

«В районе 26-го км Киевского шоссе водитель грузового автомобиля не справился с управлением, и машина опрокинулась на проезжую часть. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, в настоящее время его осматривают медики», — передает слова ведомства агентство городских новостей «Москва».

Как уточнял дептранс в своем Telegram-канале, движение в районе аварии не затруднено.

Ранее, 21 октября, ребенок и мотоциклист пострадали в аварии на западе Москвы. Пострадавших госпитализировали с различными травмами. По факту ДТП проводится административное расследование.