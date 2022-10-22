Российские военные ударили по позициям боевиков с помощью САО «Нона»

Расчеты самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ударили по позициям украинских боевиков в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса. Кадры работы опубликовало Минобороны РФ в субботу, 22 октября.

Живую силу, батареи, бронированную технику, огневые средства и пункты управления украинских вооруженных формирований подавляют 120-мм орудиями. Нанеся удар, артиллерийские орудия меняют позиции для выполнения новых задач.

«Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов», — добавили в ведомстве.

Ранее, 2 октября, артиллерист рассказал о работе САО «Нона» в ходе спецоперации. Так, по его словам, основные цели — пехота противника, огневые средства, танки, БМП, реактивные системы. Осуществляется визуальный контроль с беспилотников.

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 9 августа показал работу расчетов САУ «Нона» во время спецоперации. Данные установки активно применяются российскими военными для нанесения ударов по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе украинских боевиков. Огонь ведется по полученным от беспилотников «Орлан-10» разведданным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».