«Известия» показали кадры подготовки танкистов в тыловой зоне СВО

Танковые подразделения с экипажами мобилизованных военнослужащих выполняют задачи по прикрытию штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Кадрами подготовки в тыловой зоне спецоперации по защите Донбасса поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в субботу, 22 октября.

«Учения проходят днем и ночью, инструкторы передают весь свой опыт. Здесь о патриотизме для меня больше речь. Когда повестка пришла, я пошел [в военкомат] незамедлительно. У меня дед танкист, воевал, участвовал в операции «Багратион». Для меня неприемлемо было уклоняться», — рассказал мобилизованный Александр.

В ходе подготовки военнослужащие на практике отрабатывают применение штатного вооружения танков Т-80 и Т-72, выполняют контрольные упражнения по вождению гусеничной техники на дистанции более 10 км.

«Задача — подготовить их [мобилизованных] в полную боевую готовность для укрепления спецоперации. Кто-то приходит с опытом, кто-то давно отслужил, но все схватывают налету», — отметил инструктор с позывным «Крюк».

Все упражнения нацелены на то, чтобы максимально подготовить экипажи к действиям в реальной боевой обстановке. На маршруте водители танков преодолевают различные препятствия, такие как колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, танковый ров, крутые спуски и подъемы и участки маневрирования.

Кроме того, все экипажи выполняют контрольное упражнение из автоматов Калашникова АК-12 из различных положений: стоя, с колена, лежа и поражают мишени на дальностях от 100 м до 800 м. Также в обязательную программу подготовки входит теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке.

Ранее, 15 октября, Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных мотострелков и танкистов. На полигоне мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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