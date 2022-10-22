МИД ФРГ призвал немцев ради безопасности отказаться от поездок в Иран

Министерство иностранных дел Германии предупредило, что граждане ФРГ могут быть несанкционированно арестованы в Иране. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 22 октября.

«Для граждан Германии существует реальная опасность быть беспричинно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения. Прежде всего, риску подвергаются лица с двойным гражданством и в дополнение к немецкому имеют иранское гражданство», — говорится в сообщении.

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