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Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями в Москве 22 октября

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Облачно с прояснениями и местами небольшой дождь — такую погоду прогнозируют синоптики в Москве и области в субботу, 22 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем в столице температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3…+5.

В Московской области температура воздуха составит от +5 до +10 градусов в дневное время, ночью похолодает до 0 градусов.

Ветер ожидается западный с переходом на юго-западный, 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Накануне, 21 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москва оказалась в «кольце снежинок».

Ранее специалист рассказал, что в Подмосковье выпал первый снег. Осадки зафиксировали на севере и северо-западе региона.

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