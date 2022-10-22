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Небензя заявил о применении Украиной террористических методов на территории РФ

Постпред РФ Небензя: Киев давно применяет террористические методы на территории России
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Киевский режим под покровительством Запада давно применяет террористические методы в России. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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«Украинские «стратеги» при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории. Примеров этому масса, но апогеем их усилий стал теракт на Крымском мосту 8 октября, совершенный украинскими спецслужбами», — говорится в заявлении.

Он также отметил, что Секретариат ООН наконец-то озаботился разрушением гражданской инфраструктуры, однако делает это однобоко.

«Мы не услышали ни слова про те разрушения, которые Киев уже 8 лет причинял и продолжает причинять на Донбассе, равно как и о жертвах среди его мирного населения от ударов ВСУ», — отметил Небензя.

Постпред добавил, что Киев не останавливаются и перед атомным терроризмом в случае с обстрелом Запорожской атомной электростанции.

Во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины Небензя заявил, что Россия распространила в СБ ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Киева на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы смогли пресечь множество терактов на территории РФ, организаторами которых выступил киевский режим. Как отметил российский лидер, киевский режим отвергает любые переговоры и создает бандподполье, засылая своих бандитов на российскую территорию.

Начиная с 10 октября в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся российскими военными по объектам украинской инфраструктуры. На оперативном совещании с членами Совбеза в тот же день глава государства заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

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