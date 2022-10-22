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Байден отказался комментировать возможное возвращение Джонсона на пост премьера

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Фото: Global Look Press/XinHua/Li Ying
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Американский президент Джо Байден отказался комментировать возможное возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

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«Это решение британцев», — ответил он в ходе пресс-конференции в Белом доме на вопрос журналистов о том, как изменит отношения США и Великобритании возможное возвращение Джонсона на пост британского премьера.

Ранее в этот день газета Telegraph написала о том, что Борис Джонсон пытается заручиться поддержкой парламентариев, чтобы поучаствовать в предстоящих выборах на должность премьер-министра Великобритании.

Агентство Opinium в тот же день опубликовало результаты опроса, согласно которым британцы хотят, чтобы новым премьером стал бывший министр финансов Риши Сунак или лидер палаты общин Пенни Мордонт, но не экс-глава кабмина Борис Джонсон.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. Политик заявила, что выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства. Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Газета The Times в тот же день допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что экс-премьер никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

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