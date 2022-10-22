Ракета «Союз-2.1в» со спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Ракета «Союз-2.1в» с двумя спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в субботу, 22 октября.

«21 октября 2022 года с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что космическим аппаратам присвоены порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562.

Ранее, 10 октября, ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли.

Ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в 1 августа. В Минобороны РФ сообщали, что запуск производился боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

7 июля с этого же космодрома состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К». Основное отличие от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.