Полицейский на Porsche спровоцировал смертельное ДТП в Подмосковье

Смертельное ДТП на Путилковском шоссе в Подмосковье спровоцировал за рулем Porsche сотрудник одного из подразделений управления МВД России по городскому округу Химки. Об этом 21 октября сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Им оказался сотрудник одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки, находящийся в момент ДТП вне службы», — передает слова Петровой «МВД Медиа».

Начальник пресс-службы добавила, что на данный момент возбуждено уголовное дело и проводится служебная проверка. По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.

Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Ночью 21 октября на Путилковском шоссе водитель Porsche проехал на красный сигнал светофора на перекрестке и столкнулся с автомобилем Hyundai, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии пассажир Hyundai погиб, водитель авто был госпитализирован.

В этот же день в Подмосковье Porsche полностью сгорел после столкновения с Lada Largus. Авария произошла в Одинцовском районе Подмосковья на трассе М-1. В результате ДТП пассажирку Lada госпитализировали.