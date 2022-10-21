Четыре человека пострадали при аварии с газовым оборудованием в Ленобласти
Четыре человека пострадали в результате аварии с газовым оборудованием в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
«По информации МЧС по Ленобласти, инцидент с газовым оборудованием частично повредил межэтажную перегородку двухэтажного дома в поселке Гаврилово Выборгского района», — сказано в сообщении.
Три человека, по данным властей региона, поступили с ожогами в Выборгскую больницу. Одному пострадавшему помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
Уточняется, что жертв происшествия нет, возгорания не произошло.
Ранее, 18 октября, сообщалось, что три человека пострадали при возгорании газового котла в Удмуртии. Травмы получили собственник дома и двое сотрудников, которые проводили работы.
Все пострадавшие были госпитализированы.