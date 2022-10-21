Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях
Мир
Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости
Мир
Блинкен указал на отсутствие причин поднимать готовность ядерных сил США
Мир
Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет
Мир
Немецкий город предложил свою ратушу для проведения переговоров РФ и Украины
Мир
Гаврилов указал на желание Москвы получить разъяснения по поводу учений НАТО
Мир
США подтвердили размещение на Гуаме бомбардировщиков B-1
Общество
Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и еще семь человек
Мир
МИД Франции выступил за сохранение каналов диалога с Россией
Общество
Минкультуры сообщило об отмене Санкт-Петербургского культурного форума
Мир
CNN узнала о переговорах администрации Байдена и Маска о развертывании Starlink в Иране
Мир
МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Чад

Эксперт счел слова Эрдогана о ракете «Тайфун» сигналом мировому сообществу

Надеин-Раевский: слова Эрдогана о ракете следует расценивать как сигнал мировому сообществу
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о новой баллистической ракете «Тайфун» следует расценивать как сигнал мировому сообществу. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Османская империя 2.0: Эрдоган стремится сделать Турцию одним из мировых лидеров
Получится ли у Анкары стать центром притяжения для других стран

«Это сигнал о том, что Турция выходит в очередной сфере производства на самостоятельный рубеж и готова и далее двигаться по пути укрепления обеспеченности оружием за свой счет. Пока что они очень серьезно зависимы от натовских поставщиков, ремонтников и так далее», — цитирует слова эксперта «РИА Новости».

Эксперт отметил, что Турция зависима от вооружения НАТО, но испытав новое вооружение, страна дала понять, что выходит в новую сферу военного производства.

«То есть этими баллистическими ракетами, которыми Турция до этого не занималась, выходит в новую сферу военного производства. Сколько это будет шлифоваться и отрабатываться, будут подбираться компоненты — это всё вопросы будущего, но первый шаг сделан», — подчеркнул Надеин-Раевский.

В этот же день турецкий лидер подтвердил наличие у страны новой баллистической ракеты «Тайфун». Он заявил, что наличие у страны баллистической ракеты — определенное послание, которое заставляет гордиться и с интересом наблюдать за происходящим.

О том, что Турция провела испытания баллистической ракеты малой дальности над акваторией Черного моря, сообщило 18 октября агентство Bloomberg. Отмечалось, что ракета стартовала около 07:00 (совпадает с мск) с мобильной платформы, размещенной недалеко от портового города Ризе.

Снаряд пролетел 561 км и упал около порта Синоп. Это расстояние стало максимальным с начала испытаний Турцией вооружений подобной дальности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022