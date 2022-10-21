Эксперт счел слова Эрдогана о ракете «Тайфун» сигналом мировому сообществу

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о новой баллистической ракете «Тайфун» следует расценивать как сигнал мировому сообществу. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

«Это сигнал о том, что Турция выходит в очередной сфере производства на самостоятельный рубеж и готова и далее двигаться по пути укрепления обеспеченности оружием за свой счет. Пока что они очень серьезно зависимы от натовских поставщиков, ремонтников и так далее», — цитирует слова эксперта «РИА Новости».

Эксперт отметил, что Турция зависима от вооружения НАТО, но испытав новое вооружение, страна дала понять, что выходит в новую сферу военного производства.

«То есть этими баллистическими ракетами, которыми Турция до этого не занималась, выходит в новую сферу военного производства. Сколько это будет шлифоваться и отрабатываться, будут подбираться компоненты — это всё вопросы будущего, но первый шаг сделан», — подчеркнул Надеин-Раевский.

В этот же день турецкий лидер подтвердил наличие у страны новой баллистической ракеты «Тайфун». Он заявил, что наличие у страны баллистической ракеты — определенное послание, которое заставляет гордиться и с интересом наблюдать за происходящим.

О том, что Турция провела испытания баллистической ракеты малой дальности над акваторией Черного моря, сообщило 18 октября агентство Bloomberg. Отмечалось, что ракета стартовала около 07:00 (совпадает с мск) с мобильной платформы, размещенной недалеко от портового города Ризе.

Снаряд пролетел 561 км и упал около порта Синоп. Это расстояние стало максимальным с начала испытаний Турцией вооружений подобной дальности.