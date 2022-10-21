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Минюст внес в список иноагентов экс-депутата Пономарева и продюсера Роднянского

Минюст включил в список физлиц-иноагентов Пономарева, Роднянского и еще шесть человек
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Министерство юстиции России включило в список физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского и экс-депутата Госдумы Илью Пономарева. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 21 октября.

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Также, помимо Пономарева и Роднянского, в реестр были включены экс-глава штаба блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Чебоксарах Семен Кочкин, глава «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов, колумнист Руслан Габбасов и журналисты Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина), Катерина Босов и Александр Плющев.

В этот же день в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов) включен журналист Михаил Зыгарь.

14 октября сообщалось о включении в список СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина. Кроме него в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.

7 октября Минюст признал СМИ-иноагентом писателя Дмитрия Глуховского. Помимо него, в список физлиц-иноагентов был включен рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров).

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юридическое лицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России.

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