СМИ сообщили о намерении США добиваться потолка цен на нефть РФ на уровне $60

США намерены добиваться введения потолка цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель, стремясь сохранить российское топливо на мировом рынке. Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 21 октября.

«Официальные лица США могут попытаться установить потолок цен на экспортируемую из России нефть выше $60 за баррель, что является более высоким уровнем, чем сообщалось ранее», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что после того, как президент РФ Владимир Путин и другие российские официальные лица заявили, что не будут продавать газ странам, поддерживающим ограничение, в США задумались о более высокой цене.

По мнению авторов статьи, более высокий потолок будет способствовать удержанию российской нефти на рынке, что выгодно США по мере приближения выборов в американский конгресс и на фоне роста цен на бензин.

«Последнее, чего хотят в США, — это заставить Путина остановить добычу и способствовать серьезному перебою с российской нефтью», — сказал Хантер Корнфайнд, аналитик нефтяного рынка Rapidan Energy Group, чьи слова приводятся в статье.

Он добавил, что предел, вероятно, будет близок к уровню российской эталонной нефти марки Urals, которая торгуется в настоящее время в районе $60 за баррель.

До этого, 14 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. По ее словам, недавние предложения Вашингтона установить максимальную цену на уровне $60 за баррель хоть и не являются официальной позицией западных государств, поиск оптимального решения ведется, и все варианты будут рассматриваться совместно.

Накануне глава американского минфина выразила мнение, что следует установить предельную цену на российскую нефть в районе $60. По ее мнению, этого достаточно, чтобы РФ могла с прибылью добывать и продавать энергоносители.

В свою очередь, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил ограничить цены на уровне $10–20 за баррель.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолок цен, «какой бы он ни был». Днем ранее Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.