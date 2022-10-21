Блинкен указал на отсутствие причин поднимать готовность ядерных сил США

США по-прежнему не видят причин для того, чтобы поднимать готовность своих ядерных сил, сообщил 21 октября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной с главой МИД Франции Катрин Колонна пресс-конференции.

«Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно. И позвольте мне сказать за нас, говорить за Францию или кого-либо еще не буду: мы очень ясно и без обиняков изложили России, в чем заключались бы последствия любого применения ядерного боезаряда», — подчеркнул он.

Ранее, 20 октября, российский посол в США Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтону пора прекратить безответственную ядерную риторику, так как в ядерном конфликте не может быть победителей.

До этого, 18 октября, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил о том, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.

16 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответные меры США не будут зависеть от того, каким образом и в каком масштабе оно будет применено. Салливан также добавил, что США вместе с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, работают над тем, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей «не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Отношения РФ и США ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.



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