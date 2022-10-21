Реклама
Прямой эфир
Мир
Немецкий город предложил свою ратушу для проведения переговоров РФ и Украины
Мир
Гаврилов указал на желание Москвы получить разъяснения по поводу учений НАТО
Мир
США подтвердили размещение на Гуаме бомбардировщиков B-1
Общество
Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и еще семь человек
Мир
МИД Франции выступил за сохранение каналов диалога с Россией
Общество
Минкультуры сообщило об отмене Санкт-Петербургского культурного форума
Мир
CNN узнала о переговорах администрации Байдена и Маска о развертывании Starlink в Иране
Мир
МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Чад
Мир
На Украине заявили о повреждении половины мощностей электрогенерации страны
Мир
Киев ввел удостоверение для желающих вернуться на Украину из России
Общество
Минюст РФ внес «Иновещание» в реестр СМИ-иноагентов
Мир
В Австрии предложили решать вопрос передачи Киеву активов РФ через суд

Блинкен указал на отсутствие причин поднимать готовность ядерных сил США

0
Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США по-прежнему не видят причин для того, чтобы поднимать готовность своих ядерных сил, сообщил 21 октября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной с главой МИД Франции Катрин Колонна пресс-конференции.

Противоракетный комплекс мер: насколько велик риск повторения Карибского кризиса
И поможет ли опыт 60-летней давности предотвратить ядерный конфликт из-за ситуации вокруг Украины

«Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно. И позвольте мне сказать за нас, говорить за Францию или кого-либо еще не буду: мы очень ясно и без обиняков изложили России, в чем заключались бы последствия любого применения ядерного боезаряда», — подчеркнул он.

Ранее, 20 октября, российский посол в США Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтону пора прекратить безответственную ядерную риторику, так как в ядерном конфликте не может быть победителей.

До этого, 18 октября, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил о том, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.

16 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответные меры США не будут зависеть от того, каким образом и в каком масштабе оно будет применено. Салливан также добавил, что США вместе с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, работают над тем, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей «не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Отношения РФ и США ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022