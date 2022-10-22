Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке

На внутреннем рынке газ США стоит в три–четыре раза дешевле, чем для европейских стран, что порождает двойные стандарты. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе в пятницу, 21 октября.

«Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но этот выбор порождает двойные стандарты: когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три–четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — сказал он.

Макрон добавил, что этот вопрос он собирается обсудить с американским правительством во время своего визита в США в декабре.

Ранее, 15 октября, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр попросил США снизить слишком высокие цены на сжиженный природный газ (СПГ) для Европы. Он заметил, что Франция ждет получения от США более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода.

Двумя днями ранее обозреватель китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал, что страны ЕС начинает всё сильнее беспокоить экономическая политика США. Американские компании, указал обозреватель, могут получать более $100 млн за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу.

10 октября Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись украинским конфликтом. Ле Мэр назвал неприемлемой ситуацию, когда Вашингтон продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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