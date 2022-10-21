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Немецкий город предложил свою ратушу для проведения переговоров РФ и Украины

Welt: немецкий город Штральзунд предложил свою ратушу в качестве места для мирных переговоров России и Украины
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Фото: Global Look Press/Arnulf Hettrich
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Немецкий город Штральзунд предложил себя в качестве посредника в конфликте между Украиной и Россией. Согласно решению городского совета, мэр города Александр Бадроу должен установить контакт с Киевом и Москвой. Об этом написала газета Die Welt в пятницу, 21 октября.

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Сообщается, что накануне на заседании городского совета Бадроу был уполномочен гражданами подавляющим большинством голосов проинформировать федеральное правительство о данном предложении.

«Город хочет помочь враждующим сторонам наконец сесть за стол переговоров. Нет ничего важнее мира на земле», — заявил представитель города, чьи слова приводит газета.

Ранее, 19 октября президент России Владимир Путин на заседании Совбеза указал, что киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявив ему о важности дипломатического решения конфликта.

15 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонники Зеленского запретили ему вести переговоры с Россией. При этом белорусский лидер отметил, что Зеленский «несамостоятелен». Днем ранее Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что российская сторона открыта для переговоров с Украиной.

В начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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