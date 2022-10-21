В ООН указали на «нездоровую риторику» после слов главы СНБО о русском языке

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 21 октября указал на наличие «нездоровой риторики» после высказывания секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.

«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, является нездоровой», — цитирует Дюжаррика «РИА Новости».

Представитель генсека ООН подчеркнул, что слова, равно как и действия, имеют значение.

Ранее в этот день Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины как элемент враждебной пропаганды и «промывки мозгов» для населения. Русскоязычных жителей Украины он призвал «идти на свои болота и квакать на своем русском языке».

В ответ глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи».

По его словам, «Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку».