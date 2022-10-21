Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету

Индия успешно испытала баллистическую ракету средней дальности наземного базирования в действии Agni Prime, которая может нести ядерный боезаряд. Об этом 21 октября пишет издание The Times of India, ссылаясь на источники в индийском министерстве обороны.

Газета отмечает, что пуск ракеты осуществлялся с полигона на побережье штата Одиша.

Это уже третий пуск Agni Prime — двухступенчатой твердотопливной ракеты класса с дальностью полета 1–2 тыс. км.

«В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, и все цели испытания были успешно выполнены. Это третье подряд успешное летное испытание ракеты Agni Prime подтвердило точность и надежность системы», — цитирует представителей минобороны издание.

Предыдущие испытания ракеты были проведены в июне и декабре прошлого года.

18 октября газета Bloomberg сообщила о проведенных Турцией испытаниях баллистической ракеты малой дальности над акваторией Черного моря. Снаряд пролетел 561 км и упал около порта Синоп.

16 августа в командовании глобальных ударов ВВС США заявили о том, что Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.