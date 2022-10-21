США подтвердили размещение на Гуаме бомбардировщиков B-1

Соединенные Штаты Америки подтвердили размещение на острове Гуам в Тихом океане своих стратегических бомбардировщиков B-1. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в ВВС США.

«Что касается вашего запроса относительно бомбардировщиков B-1B Lancers на Гуаме, активность бомбардировочной группы носит регулярный характер, не связана с какой-либо страной или угрозой», — сообщили в военно-воздушных силах США в ответ на запрос «РИА Новости» о появлении информации о том, что четыре бомбардировщика B-1B в последнее время были видны на радарах в районе базы ВС США Андерсен на Гуаме.

Представитель военно-воздушных сил страны заявил агентству, что работа бомбардировочной группы самолетов является частью стратегии США по поддержанию свободным и открытым региона Индийского и Тихого океанов и «не является прямым ответом на действия какой-либо страны».

В то же время появление информации о развертывании на Гуаме американских самолетов совпало с очередным ракетным запуском КНДР.

13 октября сообщалось о запуске со стороны КНДР, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Кроме того, в этот день стало известно, что власти Южной Кореи обратились к Вашингтону с просьбой разместить на постоянной основе авианосные ударные группы с ядерным оружием и атомные субмарины в водах рядом с Корейским полуостровом в случае, если КНДР проведет ядерные испытания.

Военный историк Борис Юлин рассказал «Известиям», что США, принимая участие в конфликте между Южной Кореей и КНДР, преследуют свои цели. В частности, он отметил, что предложенная Кореей концепция «совместного использования ядерного оружия» может существенно усилить напряженность в регионе. В то же время Вашингтон целенаправленно устраивает политические провокации, направленные против Китая.

Также в этот день сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 секунды по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Корейским Западным морем, попали в мишень на расстоянии около 2000 км.

До этого, 10 октября, сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях с ракетными пусками, раздавая указания. Военные КНДР имитировали нанесение ударов тактическими ядерными ракетами для проверки средств сдерживания, а также потенциала «ядерной контратаки» соответствующих частей вооруженных сил страны, передавало ЦТАК.