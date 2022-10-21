Гаврилов указал на рост притока иностранных наемников на Украину

Объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут. Об этом 21 октября рассказал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется всё больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском. В основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее, 20 октября, СМИ узнали о том, что Коннор Кеннеди, внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, некоторое время был наемником на Украине.

До этого, 17 октября, пленный украинский разведчик рассказал о том, что около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. Разведчик объяснил, что он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

14 октября разведка в ЛНР зафиксировала прибытие в район Артемовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. Они должны пресечь отступление украинских военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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