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Гаврилов указал на рост притока иностранных наемников на Украину

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут. Об этом 21 октября рассказал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Сейчас они тупо разбивают город. Поскорее бы их отогнали!»
О чем корреспондентам «Известий» рассказали жители Кременной, на которую направлен главный удар ВФУ

«Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется всё больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском. В основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее, 20 октября, СМИ узнали о том, что Коннор Кеннеди, внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, некоторое время был наемником на Украине.

До этого, 17 октября, пленный украинский разведчик рассказал о том, что около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. Разведчик объяснил, что он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

14 октября разведка в ЛНР зафиксировала прибытие в район Артемовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. Они должны пресечь отступление украинских военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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