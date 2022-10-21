WP сообщило об изъятии ФБР у Трампа секретных документов с данными о КНР и Иране

ФБР изъяло из резиденции бывшего президента США Дональда Трампа секретные документы, они содержали информацию об Иране и Китае. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает Washington Post.

Осведомленные в этом вопросе источники рассказали изданию, что как минимум один изъятый документ описывал ракетную программу Ирана. В других документах, по их утверждению, описывается секретная разведывательная работа, направленная на Китай.

«Документы об Иране и Китае считаются одними из самых секретных, которые ФБР обнаружило на сегодняшний день в ходе расследования дела Трампа и его помощников на предмет возможного неправильного обращения с секретной информацией», — пишет газета, ссылаясь на источники.

Эксперты отмечают, что несанкционированное раскрытие информации из документов может представлять определенные риски. Так, помогающие разведке США люди могут подвергнуться угрозам, а их методы сбора информации могут быть скомпрометированы. Кроме этого, другие страны могут захотеть «отомстить» стране за тайно предпринятые действия.

Вокруг Трампа проходит расследование о секретных документах, изъятых при обыске в его поместье Мар-а-Лаго.

В начале сентября агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. По данным суда, сотрудники ФБР изъяли 33 коробки с различными вещами. Так, в них находилось более сотни секретных документов, часть из них хранилась вперемешку с журналами, газетами, книгами, фотографиями. Кроме того, были обнаружены подарки, книги и некоторая одежда.

Также были изъяты пустые папки с грифом «секретно» и «совершенно секретно».

До этого, 8 августа, агенты Федерального бюро расследований провели обыск в имении Трампа в связи с подозрениями министерства юстиции в том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

30 августа прокуратура США отклонила ходатайство адвокатов Трампа о передаче конфискованных документов их подзащитного независимому юристу для изучения.

22 сентября Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом. По его мнению, процесса рассекречивания быть не должно. Глава государства может сделать это, «просто подумав об этом».