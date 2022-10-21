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МИД Франции выступил за сохранение каналов диалога с Россией

Глава МИД Франции Колонна: мы убеждены в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Франция убеждена в необходимости сохранять каналы для диалога с людьми, принимающими решения в российской политике. Об этом 21 октября заявила глава МИД республики Катрин Колонна в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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«Они (диалоги) порой могут быть непростыми, не всегда дают результат... Но мы абсолютно убеждены в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая президента Путина», — отметила она.

Колонна также добавила, что телефонные разговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным «полностью координируются с нашими друзьями».

Ранее, 18 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё указал на то, что важно продолжать поддерживать диалог с Россией, для того чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине.

До этого, 11 октября, Колонна заявила о том, что Париж убежден в необходимости сохранения каналов общения с Россией. Она отметила, что организация изоляции России в сложившейся ситуации станет худшим из возможных решений.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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