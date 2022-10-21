До конца недели в Коми завершат уборку капусты

В Республике Коми до конца недели завершат сбор капусты. Об этом в пятницу, 21 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и потребительского рынка.

В 2022 году в республике двумя крестьянско-фермерскими хозяйствами из Прилузья было посажено и убрано 0,4 га капусты. С этой площади удалось собрать 6,5 т овоща.

Также капустные поля есть у совхоза «Пригородный», там было посажено 15 га капусты, собрать на данный момент удалось 171 т.

Как отметили в ведомстве, холода для капусты не страшны, она может выдержать до -6 градусов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае урожай сои вырос по сравнению с 2021 годом на 40%.