Минкультуры сообщило об отмене Санкт-Петербургского культурного форума

Санкт-Петербургский культурный форум в текущем году проводиться не будет. Об этом 21 октября заявила пресс-секретарь Министерства культуры Анна Усачева.

«В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение Форума и вынуждено сообщить о его отмене», — сообщила она.

Усачева добавила, что культурный форум всегда был не только местом встречи профессионалов, но еще и праздником для работников культурной сферы с обширной культурной программой.

«Мы надеемся, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году», — отметила официальный представитель Минкультуры.

Ранее, 7 октября, сообщалось о том, что власти Петербурга отменят проведения новогодних мероприятий этой зимой, а сэкономленные деньги будут направлены на оснащение добровольцев и мобилизованных.