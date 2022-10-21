На месте пожара в Тверской области нашли тело женщины

При тушении пожара в поселке Пено в Тверской области нашли тело женщины. Об этом в пятницу, 21 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Пожар произошел вечером 20 октября на улице Набережной. Огонь уничтожил крышу деревянного дома и повредил стены по всей площади.

Сейчас по факту произошедшего проводят доследственную проверку. Также проводится судебная медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти женщины.

13 октября в селе Измалково в Липецкой области пожар произошел в строительном вагончике. В результате пострадал 30-летний мужчина. Сам вагончик был полностью уничтожен огнем.