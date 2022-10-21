CNN узнала о переговорах администрации Байдена и Маска о развертывании Starlink в Иране

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с бизнесменом Илоном Маском о предоставлении в Иране доступа к спутниковому интернету Starlink, который власти в Тегеране не смогут заблокировать или ограничить. Об этом передает CNN в пятницу, 21 октября.

«Белый дом обсуждает с Маском возможность установления интернет-сервиса Starlink в Иране», — приводит телеканал слова знакомых с обсуждениями источников.

Starlink рассматривается в качестве легкой в использовании технологии, которая поможет обеспечить доступ в интернет на иранской территории, когда он ограничен властями, сказано в заявлении.

«Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать всё возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа», — сказал в беседе с CNN высокопоставленный представитель Белого дома.

14 октября администрация Байдена уведомила о встрече американского вице-президента Камалы Харрис с актрисой и активисткой иранского происхождения из США Назанин Бониади. Они обсудили протесты в Иране и усилия американских властей, направленные на то, чтобы обеспечить иранцам доступ в интернет.

21 сентября стало известно о блокировке Instagram и WhatsApp (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) на иранской территории. Ограничения были введены из-за «действий оппозиционных элементов, подрывающих основы национальной безопасности», что осуществлялось посредством приложения и мессенджера.

В Иране последние несколько дней не стихает волна протестов, вызванная смертью 22-летней Махсы Амини. 16 сентября девушка была задержана так называемой полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и доставлена в полицейский участок. По официальной версии, там у нее случился сердечный приступ. По мнению общественности, девушка была избита сотрудниками полиции, из-за чего и скончалась.

Родственники умершей утверждают, что проблем с сердцем и со здоровьем в целом у Амини не было. А очевидцы в свою очередь рассказали, что девушку после задержания избили в автозаке.

На протестах некоторые иранские девушки в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки, несмотря на то что снятие хиджаба в Иране является преступлением. Кто-то из иранок в знак протеста даже отрезает волосы на камеру.

Известно, что после гибели иранки власти США ввели санкции против полиции нравов. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана. Они введены из-за применения силы против протестующих.