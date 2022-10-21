Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждении половины мощностей электрогенерации страны
Мир
Киев ввел удостоверение для желающих вернуться на Украину из России
Общество
Минюст РФ внес «Иновещание» в реестр СМИ-иноагентов
Мир
В Австрии предложили решать вопрос передачи Киеву активов РФ через суд
Мир
Джорджа Мелони стала первой женщиной премьер-министром Италии
Мир
«Росатом» обвинил США в блокировании участия России в конференции МАГАТЭ
Мир
Литва выделила €4,5 млн на ремонт заграждения на границе с Белоруссией
Спорт
РУСАДА не станет озвучивать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой
Происшествия
В Белгородской области предприятие загорелось из-за попадания снаряда
Мир
Начался ремонт трассы между Запорожской областью и Крымом
Мир
Опрос показал нежелание более половины британцев возвращения Бориса Джонсона
Мир
Посол ЛНР указал на возможные провокации при визите международной миссии на КГЭС

МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Чад

0
Фото: Hyacinthe Ndolenodji/via REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел России на фоне беспорядков в Чаде 21 октября призвало граждан России отказаться от поездок в эту страну без крайней необходимости.

«Положение в африканских государствах ухудшается из-за санкций против РФ»
Посол России в Анголе Владимир Тараров — о продовольственном кризисе и последствиях конфликта на границе Руанды и ДРК

«По информации посольства России в Нджамене, пострадавших среди российских граждан, находящихся на территории Чада, нет. Призываем соотечественников отказаться от поездок в Республику Чад, не вызванных крайней необходимостью», — говорится в опубликованном сообщении на сайте МИД.

В дипведомстве отметили обеспокоенность российской стороны развитием ситуации в Республике Чад, где 20 октября в Нджамене и ряде других городов начались масштабные акции протеста, в которых приняло участие более 1,5 тыс. человек.

«Выражаем надежду, что чадским властям удастся стабилизировать ситуацию. Полагаем, что диалог с протестующими в рамках действующего законодательства и отказ от действий, способных привести к эскалации конфликта, должны стать основой для нормализации обстановки», — добавили в МИД.

В министерстве пояснили, что участники протестов выступали против обнародованного властями страны решения о продлении срока переходного периода еще на два года. Среди их требований — незамедлительное выполнение обещание о возвращении страны к демократической форме правления.

Отмечается, что в ходе столкновений с полицией погибли несколько десятков человек.

«В целях предотвращения массовых беспорядков и кровопролития в столице и некоторых других городах введен комендантский час, приостановлена деятельность ряда политических партий и радикально настроенных общественных организаций», — добавили в российском дипведомстве.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан России, которые могут вызвать «интерес» США и других западных стран, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022