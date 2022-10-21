МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Чад

Министерство иностранных дел России на фоне беспорядков в Чаде 21 октября призвало граждан России отказаться от поездок в эту страну без крайней необходимости.

«По информации посольства России в Нджамене, пострадавших среди российских граждан, находящихся на территории Чада, нет. Призываем соотечественников отказаться от поездок в Республику Чад, не вызванных крайней необходимостью», — говорится в опубликованном сообщении на сайте МИД.

В дипведомстве отметили обеспокоенность российской стороны развитием ситуации в Республике Чад, где 20 октября в Нджамене и ряде других городов начались масштабные акции протеста, в которых приняло участие более 1,5 тыс. человек.

«Выражаем надежду, что чадским властям удастся стабилизировать ситуацию. Полагаем, что диалог с протестующими в рамках действующего законодательства и отказ от действий, способных привести к эскалации конфликта, должны стать основой для нормализации обстановки», — добавили в МИД.

В министерстве пояснили, что участники протестов выступали против обнародованного властями страны решения о продлении срока переходного периода еще на два года. Среди их требований — незамедлительное выполнение обещание о возвращении страны к демократической форме правления.

Отмечается, что в ходе столкновений с полицией погибли несколько десятков человек.

«В целях предотвращения массовых беспорядков и кровопролития в столице и некоторых других городах введен комендантский час, приостановлена деятельность ряда политических партий и радикально настроенных общественных организаций», — добавили в российском дипведомстве.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан России, которые могут вызвать «интерес» США и других западных стран, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны.