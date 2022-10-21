Жители Калуги рассказали о первом снеге в городе

На Правом берегу в Калуге утром в пятницу, 21 октября, прошел небольшой снегопад. Об этом пишет газета «Весть» со ссылкой на местных жителей.

Температура воздуха в это время была около нуля градусов.

Как отмечается в материале, в ближайшие дни воздух в городе прогреется до восьми градусов.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Подмосковье выпал первый снег. Осадки зафиксировали на севере и северо-западе региона. Тогда в ряде городов прошли первые заморозки, температура опускалась до –1,4 градуса.