Из Петербурга в Шарм-эш-Шейх запустят прямые рейсы

В египетский Шарм-эш-Шейх из Санкт-Петербурга запустят прямые рейсы. Об этом пишет издание «Невские новости».

Перевозки будет выполнять египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — во вторник в 13:20 и в субботу в 13:35. В обратном направлении самолеты будут летать в эти же дни недели в 12:20 и 12:35 соответственно.

Как отмечает ИА FlashNord, авиакомпания будет использовать самолет Airbus A320 на 175 мест.

11 октября «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщали, что Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Северной Никосии, это может произойти до конца года.