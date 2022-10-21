Женщина погибла под колесами автопоезда в Брянской области

Автопоезд сбил женщину в Брянском районе Брянской области. От полученных травм она скончалась. Об этом в пятницу, 21 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 20 октября в 18:50 на 14 км автодороги А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь». Женщина переходила проезжую часть в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода.

Как отметили в инспекции, на погибшей была темная одежда без светоотражающих элементов.

6 октября массовая авария случилась на 549-м км автодороги Тюмень — Омск. Легковой Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, после чего в легковушку врезался автомобиль «Волга». Погибли четыре человека.