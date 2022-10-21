Автомобиль сбил ребенка в Петербурге

Автомобиль Hyundai Elantra сбил 9-летнего мальчика в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 21 октября, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 19 октября на улице Кораблестроителей. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.

За рулем автомобиля был 47-летний мужчина. В 2022 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

6 октября массовая авария случилась на 549-м км автодороги Тюмень — Омск. Легковой Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, после чего в легковушку врезался автомобиль «Волга». Погибли четыре человека.