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Санкт-Петербург вошел в тройку городов, где россияне хотели бы перезимовать

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Санкт-Петербург вошел в первую тройку в рейтинге городов, где жители России хотели бы перезимовать. Об этом в пятницу, 21 октября, пишет 78.ru со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

На первом месте оказался Сочи. За него проголосовали 52% опрошенных. Респонденты отметили теплый климат и доступность рекреационных ресурсов. На второй строчке — Краснодар с результатом 28%. Петербург замкнул тройку лидеров (14%). Город выбрали за развитую инфраструктуру, множество мест для развлечений и доступность фруктов и овощей.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что Санкт-Петербург занял вторую строчку рейтинга самых комфортных городов России для фрилансеров. Первое место — у Москвы. За нее проголосовали 28% опрошенных. Петербургу отдали предпочтение 12%. На третьей строчке — Сочи (9%).

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