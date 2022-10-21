В Севастополе запускают отопление

В Севастополе в пятницу, 21 октября, запускают отопление после обращений местных жителей. Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на региональные власти.

Соответствующее поручение дано департаменту горхозяйства и «Севтеплоэнерго».

Как отмечает ИА «Крыминформ», по заверениям властей, котельные и системы отопления прошли испытания и полностью готовы к сезону.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что отопительный сезон стартовал в крымском Симферополе.

В тот же день стало известно, что во всех районах Хабаровского края начался отопительный сезон. В регионе запустили 425 котельных и 64 дизельных электростанции. Сначала тепло получили больницы, детские сады и школы.