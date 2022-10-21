Песков: в Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии и призыв женщин в войска

В Кремле не обсуждалась возможность введения службы в армии РФ сроком на два года, тут важно мнение Минобороны России, сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась. Конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны», — заверил он.

Таким же образом официальный представитель Кремля ответил и на вопрос журналистов насчет возможности призыва женщин на срочную службу.

Днем ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров признал, что не исключает вероятное обсуждение увеличения срока службы в армии до двух лет.

Кроме того, 21 октября депутат Государственной думы Алексей Чепа поддержал инициативу Джабарова и заявил, что в РФ могли бы начать призывать женщин в армию, как это делают в Израиле.

По действующему законодательству в Российской Федерации призыву на срочную военную службу подлежат только мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы — 12 месяцев.

30 сентября российским лидером Владимиром Путиным был подписан указ об осеннем призыве на срочную службу, на которую будут призваны 120 тыс. россиян.

Ранее, 21 сентября, в РФ была объявлена частичная мобилизация. Путин сказал, что решение было принято для защиты суверенитета и территориальной целостности России. Он обещал призвать в общем сложности в рамках мобилизации 300 тыс. человек. Некоторые российские регионы уже сообщили о выполнении мобилизационного плана.