Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в одной из деревень Татарстана

В Актанышском районе Татарстана построили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Церемония открытия состоялась в пятницу, 21 октября, сообщает пресс-служба минздрава.

Модульный пункт возвели в деревне Актанышбаш по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Стоимость строительства составила 6,7 млн рублей.

Как уточняет ИА «Татар-информ», в здании обустроены процедурный кабинет, кабинет фельдшера, комната ожидания, раздевалка для персонала, а также помещения для хранения медикаментов, санузел и санитарная комната.

В начале октября сообщалось, что два модульных ФАПа построят в Завьяловском районе Удмуртии до конца 2022 года. Средства на выполнение работ в размере 47,3 млн рублей будут выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».