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Джонсон пытается получить поддержку перед грядущими выборами премьера

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон пытается заручиться поддержкой парламентариев, для того чтобы поучаствовать в грядущих выборах на должность британского премьера. Об этом 21 октября пишет газета Telegraph.

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«Я сказал, что мне кажется, что необходимы признание того, что пошло не так в прошлый раз, и приверженность тому, что это не повторится… Он признал, что были совершены ошибки и что в будущим Даунинг-стрит под его руководством будет обладать другой культурой», — приводит издание слова одного из парламентариев, кому Джонсон позвонил лично.

Telegraph, между тем, отмечает, что реальное число сторонников Джонсона может оказаться ощутимо больше, так как многие парламентарии предпочитают не афишировать свою позицию. Известно, что в данный момент бывший британский премьер занимает второе место по числу парламентариев, поддержавших его кандидатуру, однако, по информации газеты, его сторонники убеждены в том, что Джонсон способен набрать более 100 голосов за свою кандидатуру.

Отмечается, что для участия в выборах на пост премьер-министра Великобритании кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от Консервативной партии. Издание сообщает, что в данный момент Джонсона поддерживает 41 парламентарий, за бывшего министра финансов Соединенного Королевства Риши Сунака выступает 75 парламентария, а на стороне лидера британской палаты общин Пенни Мордонт сейчас выступает 18 однопартийцев в парламенте.

Накануне, 20 октября, Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства. Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета The Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что экс-премьер никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

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