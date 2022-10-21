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Здание гимназии № 360 отремонтировали в Казани

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В Ново-Савиновском районе Казани впервые за 40 лет отремонтировали здание гимназии № 360. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик обновил кровлю, фасад и входную группу учреждения, а также привел в порядок внутренние помещения. По словам директора гимназии Лианы Сопромадзе, раньше в здании протекала крыша, подвал часто затапливало, а последние шесть лет не работал бассейн.

До середины ноября подрядная фирма обустроит на прилегающей территории площадку для волейбола и баскетбола, облагородит лесопарковую зону.

Как уточняет InKazan.ru, сейчас в гимназии № 360 обучаются четыре класса школьников и восемь групп дошкольников. Также сформированы три группы детей с нарушениями речи.

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