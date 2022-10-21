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Киев ввел удостоверение для желающих вернуться на Украину из России

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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Правительство Украины ввело специальное удостоверение для граждан, которые хотят вернуться на родину из России. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 21 октября.

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«Правительство запускает документ — удостоверение личности на возвращение на Украину», — сказано в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что этот документ вправе получить члены семей граждан Украины, которых якобы «депортировали» в РФ. Для этого им следует обратиться в Государственную миграционную службу Украины либо же в министерство реинтеграции.

Иных подробностей Шмыгаль не раскрыл.

13 сентября советник офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что украинцам, добровольно получившим российский паспорт и «активно поддерживающим» РФ, грозит уголовная ответственность, в лучшем случае — тюремный срок за государственную измену. Арестович подчеркнул, что речь идет о тех людях, противозаконную деятельность которых установит следствие. Украинцы, получившие паспорт РФ по вынужденным обстоятельствам, например для пенсии, преследоваться уголовно не будут.

Граждане Украины могут въезжать на территорию России без виз до 1 января 2023 года.

6 сентября заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил о возможности украинских граждан въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года. В указанную дату прекратит свое действие российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках.

С 1 июля украинские власти запретили российским гражданам въезд в страну без виз. Кроме того, правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня.

Спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, Россия начала 24 февраля.

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