Минюст РФ внес «Иновещание» в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило ООО «Иновещание» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов). Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 21 октября.
«В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Иновещание», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что указанное общество было учреждено политологом Валерием Соловьем, ранее также включенным в данный реестр.
Ранее, 14 октября сообщалось о включении в список СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина. Кроме него, в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.
7 октября Минюст признал СМИ-иноагентом писателя Дмитрия Глуховского. Помимо него, в реестр было включено еще два человека — социолог Искандэр Ясавеев и общественный деятель из Бурятии Евгения Балтатарова.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.
Кроме того, документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.