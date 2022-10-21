Корреспондент «Известий» рассказала о том, как журналисты помогли пострадавшей от удара ВСУ 16-летней коллеге

Обстрелы ВСУ в Херсонской области усиливаются. На правобережной стороне из журналистов остались представители «Известий» и ВГТРК — именно они пришли на помощь 16-летней журналистке местного канала Владе, которая пострадала от удара ВСУ.

«Вчера ночью проснулась от мощных взрывов. Сразу было даже непонятно: то ли это прилеты, то ли ПВО. Но было достаточно громко», — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Она добавила, что журналисты, оставшиеся в Херсонской области, стараются поддерживать друг друга и держат связь с помощью группы в социальных сетях. Именно в ней после удара ВСУ появились сообщения с просьбой о помощи.

«Мы поехали на место. У пострадавшей девушки, 16-летней ведущей Влады, были ранения. Туда вместе с ней приехали родственники и сестра. Девушка находилась в состоянии сильного шока. У нее на глазах убили дедушку, мы как смогли поддержали», — добавила Графчикова.

Оператор ВГТРК Антон Таланов уточнил, что они также помогли родственникам Влады добраться домой в условиях комендантского часа.

Как добавила Графчикова, журналисты из-за обстрелов ВСУ стараются передвигаться в одной машине, так как большие колонны могут стать мишенями для обстрелов.

«Мы все здесь стараемся друг друга возить, потому что передвигаться большими колоннами — это очень опасно. Мы все стараемся загрузиться максимально в одну-две машины, чтобы не было обстрелов, чтобы не давать лишние поводы ВСУ для того, чтобы они увидели колонну и начали ее обстреливать», — объяснила она.

Сама пострадавшая Влада отметила, что корреспонденты и журналисты из России активно помогали всем тем, кто пострадал, развозили раненых по больницам.

«Я очень благодарна всем ребятам, которые вчера помогали нам, всем, которые оказывали первую медицинскую помощь, которые прикуривали машины, которые отвозили людей по больницам», — сказала девушка.

Накануне вечером украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека, еще 13 были ранены, в том числе и дети.

Известно, что среди погибших два сотрудника телеканала «Таврия» в Херсонской области, которые находились в тот момент на переправе.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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