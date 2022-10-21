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В Австрии предложили решать вопрос передачи Киеву активов РФ через суд

Канцлер Австрии Нехаммер: вопрос передачи Украине замороженных активов РФ должен решаться в судебном порядке
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Решение о передаче Украине замороженных активов РФ должно приниматься в судебном порядке. Об этом заявил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 21 октября.

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Он также сообщил, что этот вопрос обсуждают министры юстиции Европейского союза (ЕС).

«Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело — конфискация, а другое — применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме. Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права. В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос», — сказал Нехаммер.

Ранее в пятницу сообщалось, что лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) подготовить предложения по использованию замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.

18 октября анонсировалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас представит в Совете Европы предложение о передаче Украине замороженных активов России.

В начале октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и Евросоюзом.

Ранее, 18 сентября, газета The Guardian сообщила, что Киев продвигает в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о создании «международного компенсационного механизма», который позволил бы Украине распоряжаться замороженными российскими активами.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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