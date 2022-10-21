Мужчина погиб в ДТП с участием трех грузовиков в Рязанской области
В Рыбновском районе Рязанской области в результате столкновения трех грузовых и двух легковых машин погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 21 октября в 13:20 на федеральной трассе М-5 «Урал». Столкнулись грузовые «КамАЗ», Scania и Volvo, а также легковые Skoda и Renault, пишет 62INFO.ru.
В результате ДТП машины получили серьезные повреждения. Автомобиль Renault практически смяло, его водитель погиб на месте.
По факту смертельной автокатастрофы организована проверка, уточняет РИА «7 новостей». Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
19 октября на 227-м км автодороги Р-240 Уфа – Оренбург автомобиль «Лада Гранта» врезался в попутный «КамАЗ». Погибли два человека, еще трое пострадали и были госпитализированы.