Появилось видео момента огненного ДТП с участием топ-менеджера на Porsche

В распоряжении «Известий» появилось видео момента «огненного» ДТП с Porsche Panamera в Одинцовском районе Подмосковья на трассе М-1, произошедшего в пятницу, 21 октября.

По данным источника «Известий», за рулем сгоревшего автомобиля находился директор крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов.

Мужчина не пострадал, но автомобиль топ-менеджера оказался полностью уничтожен огнем.

В подмосковном главке МВД уточнили, что ДТП произошло около 14:20 на 2-м км Северного обхода. По предварительной информации, произошло попутное столкновение автомобилей Porsche и Lada, после чего автомобиль иностранного производства совершил наезд на препятствие с последующим возгоранием.

В результате ДТП пассажирку Lada госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Одинцовском шоссе.