Реклама
Прямой эфир
Мир
Литва выделила €4,5 млн на ремонт заграждения на границе с Белоруссией
Спорт
РУСАДА не станет озвучивать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой
Происшествия
В Белгородской области предприятие загорелось из-за попадания снаряда
Мир
Начался ремонт трассы между Запорожской областью и Крымом
Мир
Опрос показал нежелание более половины британцев возвращения Бориса Джонсона
Мир
Посол ЛНР указал на возможные провокации при визите международной миссии на КГЭС
Мир
Глава Пентагона пообещал министру обороны Украины продолжать оказание помощи
Мир
Лидер палаты общин Мордонт заявила о выдвижении на пост премьера Британии
Мир
Бывший вице-президент США отказался голосовать за Трампа на выборах 2024 года
Мир
Секретарь СНБО призвал искоренить русский язык на Украине
Общество
На станции «Кленовый бульвар» БКЛ завершается установка зеркальных панелей
Общество
В Москве создадут не менее 20 технопарков

Начался ремонт трассы между Запорожской областью и Крымом

0
Фото: t.me/BalitskyEV
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочие приступили к капитальному ремонту автодороги, соединяющей Запорожскую область и Крым. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.

Возрождение: как восстанавливают освобожденные территории Донбасса и Украины
Спецпроект «Известий» о том, как Россия помогает наладить жизнь в разрушенных регионах

«Приступить к ремонту трассы Мелитополь – Джанкой планировали в 2023 году, однако артерия, соединяющая Запорожскую область с Крымом, в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году», — написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что рабочие уже приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальта.

«Всего будет отремонтировано 120 км дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия», — добавил он.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мост для проезда в Энергодар восстановлен. Он был поврежден в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

До этого, 30 сентября, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Он пояснил, что объемы работ и число строителей будут увеличены.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022