Рабочие приступили к капитальному ремонту автодороги, соединяющей Запорожскую область и Крым. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.

«Приступить к ремонту трассы Мелитополь – Джанкой планировали в 2023 году, однако артерия, соединяющая Запорожскую область с Крымом, в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году», — написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что рабочие уже приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальта.

«Всего будет отремонтировано 120 км дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия», — добавил он.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мост для проезда в Энергодар восстановлен. Он был поврежден в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

До этого, 30 сентября, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Он пояснил, что объемы работ и число строителей будут увеличены.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

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