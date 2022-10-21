Посол ЛНР указал на возможные провокации при визите международной миссии на КГЭС

В случае визита международной миссии на Каховскую ГЭС (КГЭС) Украина и НАТО обязательно организую провокацию, как это случилось во время визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом 21 октября рассказал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в беседе с агентством ТАСС.

«К деятельности любой миссии Киев вместе с НАТО будет готовить свою провокацию, как это было, к примеру, с приездом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — отметил он.

Мирошник также добавил, что любая международная миссия, визит которой будет инициирован со стороны властей Украины, не будет объективно отражать действительность.

Ранее 21 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что Каховская ГЭС не заминирована и заявления президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности.

До этого, 20 октября, глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев сообщил, что зафиксировано пять украинских ракетных атак по Каховской ГЭС.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 20 октября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей введено военное положение.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»